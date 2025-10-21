Українці стали менше пити пива

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Продажі пива у 2025 році упали на 20%

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на forbes.ua.

Як зазначається, майже 60% українців споживають пиво, при цьому третина купують його регулярно. Про це свідчать дані Kantar Ukraine.

Однак 2025-й став роком падіння продажів.

"Продажі розливного пива просіли на 20%, пляшкового – ще більше", каже СЕО мережі "Львівські крани" Олексій Житкевич. Мережа налічує вісім закладів у Львові. У зв’язку із цим компанії доводиться скорочувати витрати.

Київська мережа магазинів-барів крафтового пива Konteyner теж відчула спад.

"Результат 2025-го гірший за 2024-й – недовиконуємо план на 15–20%", – говорить співзасновник Григорій Царенко.

Як повідомлялось, попри складну економічну ситуацію, українці стали більше купувати алкоголь – витрати перевищили 14 млрд грн.