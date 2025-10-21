11:45  21 жовтня
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2025, 16:19

Українці стали менше пити пива

21 жовтня 2025, 16:19
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Продажі пива у 2025 році упали на 20%

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на forbes.ua.

Як зазначається, майже 60% українців споживають пиво, при цьому третина купують його регулярно. Про це свідчать дані Kantar Ukraine.

Однак 2025-й став роком падіння продажів.

"Продажі розливного пива просіли на 20%, пляшкового – ще більше", каже СЕО мережі "Львівські крани" Олексій Житкевич. Мережа налічує вісім закладів у Львові. У зв’язку із цим компанії доводиться скорочувати витрати.

Київська мережа магазинів-барів крафтового пива Konteyner теж відчула спад.

"Результат 2025-го гірший за 2024-й – недовиконуємо план на 15–20%", – говорить співзасновник Григорій Царенко.

Як повідомлялось, попри складну економічну ситуацію, українці стали більше купувати алкоголь – витрати перевищили 14 млрд грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
економіка алкоголь ринок ціна
Тіньовий ринок сигарет в Україні знову росте: що загрожує курцям і бюджету
16 жовтня 2025, 21:07
Зростання економіки України сповільнилося: Нацбанк назвав причини
16 жовтня 2025, 10:40
ДПС закликає продавців не спекулювати на цінах під час блекаутів
11 жовтня 2025, 15:30
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Смертельна ДТП на Київщині: загинув підліток, за кермом був 15-річний
21 жовтня 2025, 16:25
На Закарпатті правоохоронці викрили зловмисників, які переправляли осіб через кордон
21 жовтня 2025, 15:59
У Харкові біля Палацу Спорту перевернулось авто
21 жовтня 2025, 15:55
В Укренерго назвали дату старту опалювального сезону
21 жовтня 2025, 15:51
На окупованому Запоріжжі росіяни почали продавати землі місцевих жителів
21 жовтня 2025, 15:28
Рада збільшила видатки на оборону у 2025 році ще на 325 млрд грн
21 жовтня 2025, 15:24
На Полтавщині оголосили вирок чоловікам, які напали на військовослужбовців ТЦК
21 жовтня 2025, 15:19
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року
21 жовтня 2025, 14:51
Полковник Манько відповів на критику через відео з російською музикою
21 жовтня 2025, 14:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »