Теневой рынок сигарет в Украине снова растет: что угрожает курильщикам и бюджету

Фото: иллюстративное
В Украине снова растет доля нелегальных сигарет, связывающих с высокими налогами на табачные изделия

Об этом сообщает генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Максим Барабаш, передает RegioNews.

Нелегальный рынок сигарет в Украине снова демонстрирует рост, что может вернуть его к рекордным показателям 2024 года. Ключевым фактором остаются высокие налоги на табачные изделия, составляющие более 70% стоимости пачки. К примеру, при цене 150 грн за пачку, 127 грн приходятся только на налоги.

В 2024 году доля нелегального рынка достигла 25%, однако благодаря активной работе государства и международных партнеров его удалось снизить до 12%. В настоящее время наблюдается рост этого показателя – до 17%, что свидетельствует об ослаблении контроля и активизации теневого рынка.

Максим Барабаш отметил, что по текущим темпам доля нелегальных сигарет может снова достичь 24%. Это подчеркивает необходимость продолжения комплексных мер по борьбе с контрабандой и нелегальной торговлей.

Эксперты отмечают, что высокие налоги на табачные изделия остаются фактором, стимулирующим спрос на нелегальную продукцию. В то же время, контроль за розничным рынком и координация с международными партнерами позволяют сдерживать теневые продажи, но эффективность этих мер требует постоянного мониторинга.

Ранее сообщалось, волынянин пытался перевезти в Польшу 200 пачек сигарет, скрывая их под одеждой. У водителя уже были судимости за нарушение таможенных правил.

