В Укрэнерго назвали дату старта отопительного сезона

В "Укрэнерго" ответили, когда включат отопление по всей Украине.

Глава правления Укрэнерго Виталий Зайченко прогнозирует, что в течение следующих десяти дней тепло должно появиться в домах по всей Украине. По его словам, это позволит существенно снизить потребление электроэнергии.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона 21 октября, передает RegioNews.

Зайченко подчеркнул, что из-за похолодания и задержки начала отопительного сезона потребление электроэнергии по стране выросло более чем на 20% по сравнению с началом месяца.

"Мы рассчитываем, что в течение десяти дней ситуация стабилизируется, ведь с подачей тепла украинцы будут меньше пользоваться электрообогревателями и другими энергоемкими приборами", — отметил глава компании.

По его словам, в ближайшие дни планируют возобновить теплоснабжение на всей территории Украины. Это, по прогнозу "Укрэнерго", поможет снизить пиковую нагрузку на энергосистему.

Зайченко также напомнил, что за последние семь лет именно бытовые потребители стали самыми большими пользователями электроэнергии в стране. Поэтому даже незначительное уменьшение использования мощных приборов в часы пиковой нагрузки может помочь энергосистеме.

