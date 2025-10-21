11:45  21 октября
21 октября 2025, 15:51

В Укрэнерго назвали дату старта отопительного сезона

21 октября 2025, 15:51
Читайте також українською мовою
В "Укрэнерго" ответили, когда включат отопление по всей Украине. Фото: GettyImages
Читайте також
українською мовою

Глава правления Укрэнерго Виталий Зайченко прогнозирует, что в течение следующих десяти дней тепло должно появиться в домах по всей Украине. По его словам, это позволит существенно снизить потребление электроэнергии.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона 21 октября, передает RegioNews.

Зайченко подчеркнул, что из-за похолодания и задержки начала отопительного сезона потребление электроэнергии по стране выросло более чем на 20% по сравнению с началом месяца.

"Мы рассчитываем, что в течение десяти дней ситуация стабилизируется, ведь с подачей тепла украинцы будут меньше пользоваться электрообогревателями и другими энергоемкими приборами", — отметил глава компании.

По его словам, в ближайшие дни планируют возобновить теплоснабжение на всей территории Украины. Это, по прогнозу "Укрэнерго", поможет снизить пиковую нагрузку на энергосистему.

Зайченко также напомнил, что за последние семь лет именно бытовые потребители стали самыми большими пользователями электроэнергии в стране. Поэтому даже незначительное уменьшение использования мощных приборов в часы пиковой нагрузки может помочь энергосистеме.

Напомним, в результате массированных вражеских атак по энергетической инфраструктуре Черниговской области без электроснабжения остались более 30 тысяч потребителей.

отопительный сезон отопление
