11:45  21 жовтня
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
21 жовтня 2025, 15:51

В Укренерго назвали дату старту опалювального сезону

21 жовтня 2025, 15:51
В Укренерго відповіли, коли увімкнуть опалення по всій Україні. Фото: GettyImages
Голова правління Укренерго Віталій Зайченко прогнозує, що протягом наступних десяти днів тепло має з’явитися в домівках по всій Україні. За його словами, це дозволить суттєво знизити споживання електроенергії

Про це він повідомив в ефірі телемарафону 21 жовтня, передає RegioNews.

Зайченко наголосив, що через похолодання та затримку початку опалювального сезону споживання електроенергії по країні зросло більш ніж на 20% порівняно з початком місяця.

"Ми розраховуємо, що впродовж десяти днів ситуація стабілізується, адже з подачею тепла українці менше користуватимуться електрообігрівачами та іншими енергоємними приладами", — зазначив очільник компанії.

За його словами, найближчими днями планують відновити теплопостачання на всій території України. Це, за прогнозом "Укренерго", допоможе знизити пікове навантаження на енергосистему.

Зайченко також нагадав, що за останні сім років саме побутові споживачі стали найбільшими користувачами електроенергії в країні. Тому навіть незначне зменшення використання потужних приладів у години пікового навантаження може суттєво допомогти енергосистемі.

Нагадаємо, внаслідок масованих ворожих атак по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області без електропостачання залишилися понад 30 тисяч споживачів.

опалювальний сезон опалення
