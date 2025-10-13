Блэкауты и обстрелы: чего ждать запорожцам этой зимой

Иллюстративное фото: Запорожский областной совет

Только один район области – Запорожский, включая областной центр – полноценно готовили к прохождению отопительного сезона. На остальных территориях региона, подконтрольных Украине, такую работу провести невозможно из-за постоянных обстрелов и масштабных разрушений

Об этом в интервью "Справжньому" рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Запорожской ОВА Виталий Литвиненко, передает RegioNews.

"У врага сейчас в приоритете не военные цели, а гражданские. Энергетика – цель №1", – подчеркнул чиновник.

По словам Литвиненко, централизованное теплоснабжение сегодня работает только в двух населенных пунктах – Запорожье и Вольнянске. Остальные общины пользуются автономным отоплением.

Виталий Литвиненко. Фото: "Справжнє"

Подготовку к зиме финансировали из местных бюджетов, средств теплоснабжающих предприятий и донорской помощи. В общей сложности на подготовку теплосетей потратили 28 миллионов гривен – почти 100% от запланированной суммы.

"Мы подготовили 201 котельную, более 4,5 тысяч жилых домов и почти 400 объектов социальной сферы. Но на территориях вблизи фронта – в Пологовском и Васильевском районах – часть заведений разрушена, а некоторые населенные пункты постоянно под обстрелами, поэтому там провести подготовку невозможно", – пояснил чиновник.

В ОВА признают: самые большие риски – это атаки по энергетическим объектам. В регионе устанавливают когенерационные установки, генераторы и солнечные системы, обеспечивающие работу котельных в случае обесточивания.

"Мы уже получили 26 когенерационных установок, девять из них подключены. Генераторы имеют все котельные, а объекты водоснабжения обеспечены резервным питанием на 100%", – отметил Литвиненко.

Самая плохая ситуация – в Пологовском районе, где разрушены более 40 котельных, и в Васильевском, где большинство сел – под постоянным огнем. К тому же жители области задолжали теплоснабжающим предприятиям более 1,6 миллиарда гривен.

"Это бремя, которое усложняет подготовку к зиме. Но люди пытаются платить, уровень расчетов во время сезона – около 80%, что даже выше, чем во многих центральных и западных областях", – говорит Литвиненко.

По словам главного по ЖКХ области, Запорожский район готов к зиме "насколько это возможно в условиях войны". В то же время в регионе рассматривают разные сценарии – от кратковременных обесточений до полного блекаута, а также разработаны инструкции для персонала и жителей на случай чрезвычайных ситуаций.

"Мы готовимся ко всему. Блэкаут – основной риск, но не единственный. Враг продолжает бить по энергетике, и нам приходится защищать каждый объект, чтобы тепло оставалось в домах людей", – подытожил Литвиненко.

Напомним, правительство изменило сроки продолжительности межотопительного и отопительного сезонов. Отопительный сезон 2025-2026 годов продлится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.