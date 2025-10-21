11:45  21 жовтня
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
21 жовтня 2025, 14:17

Поляковій відмовили в участі у нацвідборі на "Євробачення"

21 жовтня 2025, 14:17
ілюстративне фото: з відкритих джерел
"Суспільне" відповіло співачці Поляковій, яка вимагає змінити правила нацвідбору та погрожує судом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ТСН.

Як зазначається, артистка вимагає від "Суспільного" змінити правила національного відбору, щоправда, без уточнення, які саме. Однак у медіа стверджують, що це не є можливим. Національний відбір офіційно розпочався 3 вересня. Від цієї дати жодні зміни не є можливі.

"Правила відбору розроблено з урахуванням багаторічного досвіду проведення національного відбору. Їхня мета – забезпечити належну організацію відбору та участь його переможця як представника України у пісенному конкурсі "Євробачення", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова заявила, що збирається їхати на "Євробачення" і буде боротися за зміну правил. Артистка зазначила, що вона є громадянкою України, сплачує податки та має право брати участь в конкурсах.

