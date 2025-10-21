Поляковій відмовили в участі у нацвідборі на "Євробачення"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ТСН.

Як зазначається, артистка вимагає від "Суспільного" змінити правила національного відбору, щоправда, без уточнення, які саме. Однак у медіа стверджують, що це не є можливим. Національний відбір офіційно розпочався 3 вересня. Від цієї дати жодні зміни не є можливі.

"Правила відбору розроблено з урахуванням багаторічного досвіду проведення національного відбору. Їхня мета – забезпечити належну організацію відбору та участь його переможця як представника України у пісенному конкурсі "Євробачення", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова заявила, що збирається їхати на "Євробачення" і буде боротися за зміну правил. Артистка зазначила, що вона є громадянкою України, сплачує податки та має право брати участь в конкурсах.