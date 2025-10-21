Украина резко нарастила импорт сала
За три квартала этого года Украина увеличила импорт сала на 18,5%. Речь идет также о свином жире и жире птицы. То есть речь идет о 12,8 тысячи тонн
Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.
В денежном эквиваленте импорт сала достиг отметки 14,7 миллиона долларов. Это на 7,3% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.
Крупнейшими поставщиками за этот период были Польша (68%), Германия (14,2%) и Испания (8,8%).
Напомним, в этом году импорт охлажденного и мороженого мяса свиней (УКТ ВЭД 0203) в Украину превысил 6 тысяч тонн. Это на 31% больше, чем в прошлом месяце.
