Україна різко наростила імпорт сала
За три квартали цього року Україна наростила імпорт сала на 18,5%. Йдеться також про свинячий жир та жир птиці. Тобто, йдеться про 12,8 тисячі тонн
Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.
У грошовому еквіваленті імпорт сала досяг позначки 14,7 мільйона доларів. Це на 7,3% більше, аніж у січні-вересні минулого року.
Найбільшими постачальниками за цей період були Польща (68%), Німеччина (14,2%) та Іспанія (8,8%).
Нагадаємо, цього року імпорту охолодженого та мороженого м’яса свиней (УКТ ЗЕД 0203) в Україну перевищили 6 тисяч тонн. Це на 31% більше, аніж минулого місяця.
