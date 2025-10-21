Ілюстративне фото

За три квартали цього року Україна наростила імпорт сала на 18,5%. Йдеться також про свинячий жир та жир птиці. Тобто, йдеться про 12,8 тисячі тонн

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У грошовому еквіваленті імпорт сала досяг позначки 14,7 мільйона доларів. Це на 7,3% більше, аніж у січні-вересні минулого року.

Найбільшими постачальниками за цей період були Польща (68%), Німеччина (14,2%) та Іспанія (8,8%).

Нагадаємо, цього року імпорту охолодженого та мороженого м’яса свиней (УКТ ЗЕД 0203) в Україну перевищили 6 тисяч тонн. Це на 31% більше, аніж минулого місяця.