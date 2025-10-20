15:59  20 октября
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
14:59  20 октября
Нетрезвый киевлянин въехал в электроопору в Тернополе
12:11  20 октября
Российский КАБ впервые долетел до Полтавщины
20 октября 2025, 20:22

Пригородные поезда меняют маршруты с 21 октября: кого коснутся ограничения

20 октября 2025, 20:22
Фото: иллюстративное
Из-за обострения ситуации безопасности в отдельных регионах Украины с 21 октября меняют маршруты ряда пригородных поездов

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.

Пассажиров просят внимательно проверять расписание во избежание неудобств.

В Донецкой области поезд №7010/7009 будет курсировать по маршруту Каменское – Славянск вместо Каменское – Краматорск. Рейс №6818 Краматорск – Славянск временно отменен, а следующий поезд в Краматорск – №6819 из Славянска – через час.

В Днепропетровской области временно не будут курсировать рейсы №6112 Чаплино – Демурино, №6123 Демурино – Чаплино и №6473 Никополь – Кривой Рог. С 22 октября отменен поезд №6472 Кривой Рог – Никополь, а с 23 октября №6130 Днепр – Чаплино будет курсировать по новому маршруту. Также с 24 октября изменено движение поезда №6109 Чаплино – Днепр.

В Сумской области с 22 октября временно не будут курсировать рейсы №6542 Конотоп – Неплюево и №6543 Неплюево – Конотоп. Власти советуют пассажирам проверять обновленное расписание и планировать поездки заранее.

Напомним, новый поезд "Киев – Бухарест" уже пользуется высоким спросом среди украинских пассажиров. В настоящее время наблюдаются очереди на билеты, а железнодорожники советуют бронировать их заранее, чтобы избежать проблем с поездкой.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
