Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.

Пассажиров просят внимательно проверять расписание во избежание неудобств.

В Донецкой области поезд №7010/7009 будет курсировать по маршруту Каменское – Славянск вместо Каменское – Краматорск. Рейс №6818 Краматорск – Славянск временно отменен, а следующий поезд в Краматорск – №6819 из Славянска – через час.

В Днепропетровской области временно не будут курсировать рейсы №6112 Чаплино – Демурино, №6123 Демурино – Чаплино и №6473 Никополь – Кривой Рог. С 22 октября отменен поезд №6472 Кривой Рог – Никополь, а с 23 октября №6130 Днепр – Чаплино будет курсировать по новому маршруту. Также с 24 октября изменено движение поезда №6109 Чаплино – Днепр.

В Сумской области с 22 октября временно не будут курсировать рейсы №6542 Конотоп – Неплюево и №6543 Неплюево – Конотоп. Власти советуют пассажирам проверять обновленное расписание и планировать поездки заранее.

Напомним, новый поезд "Киев – Бухарест" уже пользуется высоким спросом среди украинских пассажиров. В настоящее время наблюдаются очереди на билеты, а железнодорожники советуют бронировать их заранее, чтобы избежать проблем с поездкой.