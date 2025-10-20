20:15  20 жовтня
Смертельна ДТП на Полтавщині: загинули троє людей
18:59  20 жовтня
У Києві частково заборонили рух Подільським мостом
15:59  20 жовтня
В Україні різко потеплішає, синоптикиня зробила втішний прогноз
20 жовтня 2025, 20:22

Приміські поїзди змінюють маршрути з 21 жовтня: кого торкнуться обмеження

20 жовтня 2025, 20:22
Фото: ілюстративне
Через загострення безпекової ситуації в окремих регіонах України з 21 жовтня змінюють маршрути низки приміських поїздів

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Пасажирів просять уважно перевіряти розклад, щоб уникнути незручностей.

На Донеччині поїзд №7010/7009 курсуватиме за маршрутом Кам'янське – Слов'янськ замість Кам'янське – Краматорськ. Рейс №6818 Краматорськ – Слов'янськ тимчасово скасовано, а наступний поїзд до Краматорська – №6819 зі Слов'янська – через годину.

У Дніпропетровській області тимчасово не курсуватимуть рейси №6112 Чаплине – Демурине, №6123 Демурине – Чаплине та №6473 Нікополь – Кривий Ріг. З 22 жовтня скасовано поїзд №6472 Кривий Ріг – Нікополь, а з 23 жовтня №6130 Дніпро – Чаплине курсуватиме за новим маршрутом. Також з 24 жовтня змінено рух поїзда №6109 Чаплине – Дніпро.

На Сумщині з 22 жовтня тимчасово не курсуватимуть рейси №6542 Конотоп – Неплюєве та №6543 Неплюєве – Конотоп. Влада радить пасажирам перевіряти оновлений розклад та планувати поїздки заздалегідь.

Нагадаємо, новий потяг "Київ – Бухарест" вже користується високим попитом серед українських пасажирів. Наразі спостерігаються черги на квитки, а залізничники радять бронювати їх заздалегідь, щоб уникнути проблем із поїздкою.

