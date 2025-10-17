Украинцы активно покупают билеты на поезд из Киева в Бухарест
Новый международный поезд сообщением «Киев – Бухарест» пользуется стабильным спросом среди украинцев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт "Укрзализныци".
"За первую неделю его курсирования Укрзализныця перевезла почти 800 пассажиров. Чаще всего украинцы ездили от Винницы в Бухарест", – говорится в сообщении.
Всего за две недели было продано 2100 билетов.
Маршрут поезда проходит через Киев, Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский, Велчинец, Унгены, Яссы и столицу Румынии Бухарест.
Как сообщалось, 10 октября, на железнодорожной станции "Могилев-Подольский" пограничники осуществили оформление поезда "Киев – Бухарест", впервые отправившегося в столицу Румынии. Поезд будет курсировать ежедневно.
