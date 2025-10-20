В Кривом Роге во время семейной ссоры женщина смертельно избила мужчину

Фото: полиция Днепропетровской области

Полиция задержала женщину, подозреваемую в смерти своего гражданского мужчины во время бытового конфликта

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 17 октября в Центрально-Городском районе города, когда между супругами возникла ссора из-за ревности. В ходе спора 33-летний мужчина получил телесные повреждения от бытового предмета, которые оказались смертельными.

На место происшествия прибыли сотрудники Криворожского районного управления полиции. Правоохранители задокументировали обстоятельства инцидента и задержали подозреваемую в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили женщине о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей умышленное тяжкое телесное повреждение. За совершенное правонарушение ей грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, стражи порядка продолжают сбор доказательств и установление всех обстоятельств трагедии.

