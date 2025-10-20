15:59  20 октября
20 октября 2025, 19:51

В Украине планируется создать Реестр для ограничения участия в азартных играх

20 октября 2025, 19:51
Фото: иллюстративное
Министерство цифровой трансформации Украины объявило тендер на создание нового Реестра лиц, которым ограничено участие в азартных играх

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает RegioNews.

Его цель – защитить граждан от чрезмерного влияния игорного бизнеса и предотвратить развитие зависимости.

Реестр предусматривает функционирование онлайн-кабинета, через который граждане смогут подать заявление о самоограничениях или ограничениях для родственников. Благодаря интеграции с порталом "Дия" процесс авторизации и подачи заявления станет быстрым и удобным. Система также предусматривает проверку статуса игрока в сотрудничестве с организаторами азартных игр и верификацию через демографический реестр с защитой персональных данных.

Для участия в тендере приглашают ИТ-компании с опытом реализации подобных цифровых решений. Запуск Реестра планируется уже в декабре 2025 года.

Ранее сообщалось, известную блоггершу Русалочку оштрафовали почти на 5 миллионов гривен из-за рекламы азартных игр. По данным ведомства, в августе она разместила видео в Stories с продвижением казино и ссылкой на его сайт.

