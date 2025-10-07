Фото: иллюстративное

Украинцы в возрасте от 40 лет с 1 января 2026 года смогут пройти профилактический медосмотр с финансовой поддержкой через карту "Дия"

Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

С 1 января 2026 года украинцы от 40 лет смогут получить деньги на виртуальную карточку в "Дии" для прохождения профилактического медицинского осмотра. Средства будут поступать автоматически после дня рождения, а пользователь сам выбирает медучреждение для проверки состояния здоровья.

Программа предусматривает консультации врачей, лабораторные и инструментальные исследования. При выявлении проблем пациенты смогут получить электронный рецепт на бесплатные лекарства.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что главная цель инициативы – своевременное выявление заболеваний и поддержка граждан по уходу за здоровьем.

На реализацию национальной программы профилактических медосмотров в госбюджете на 2026 год предусмотрено 10 миллиардов гривен. Она охватит всех украинцев от 40 лет и станет частью общенациональной кампании по заботе о здоровье.

