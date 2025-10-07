21:59  07 октября
В Одессе мужчина бросил гранаты у людей
20:30  07 октября
В Днепре мужчина украл скутер и устроил побег от полиции
17:59  07 октября
Завтра в Украине прогнозируют дожди и сильный ветер
UA | RU
UA | RU
07 октября 2025, 20:17

Деньги на профосмотр через "Дию": кто из украинцев сможет воспользоваться программой

07 октября 2025, 20:17
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Украинцы в возрасте от 40 лет с 1 января 2026 года смогут пройти профилактический медосмотр с финансовой поддержкой через карту "Дия"

Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

С 1 января 2026 года украинцы от 40 лет смогут получить деньги на виртуальную карточку в "Дии" для прохождения профилактического медицинского осмотра. Средства будут поступать автоматически после дня рождения, а пользователь сам выбирает медучреждение для проверки состояния здоровья.

Программа предусматривает консультации врачей, лабораторные и инструментальные исследования. При выявлении проблем пациенты смогут получить электронный рецепт на бесплатные лекарства.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что главная цель инициативы – своевременное выявление заболеваний и поддержка граждан по уходу за здоровьем.

На реализацию национальной программы профилактических медосмотров в госбюджете на 2026 год предусмотрено 10 миллиардов гривен. Она охватит всех украинцев от 40 лет и станет частью общенациональной кампании по заботе о здоровье.

Ранее сообщалось, "Дия" получит обновление, которое изменит способ контроля персональных данных. Новый механизм позволит украинцам узнавать, кто и когда просматривал их информацию, что может кардинально повлиять на конфиденциальность в государственных реестрах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
лекарства Госбюджет Ляшко Виктор Кириллович профилактика медицинские обследования Дия медицинский осмотр
В "Дии" появится новая функция: уведомление о том, кто и когда просматривал ваши данные
03 октября 2025, 18:52
Кабмин обновил порядок получения статуса УБД: что нужно знать
02 октября 2025, 10:33
Госбюджет-2026: аналитики требуют от властей пересмотреть главную смету страны
29 сентября 2025, 19:25
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Одессе мужчина бросил гранаты у людей
07 октября 2025, 21:59
В Виннице задержан 51-летний мужчина за угон дорогостоящего автомобиля LEXUS
07 октября 2025, 21:15
Предприятие по экспорту ягод на Волыни уклонилось от налогов и ренты на 4,5 млн грн
07 октября 2025, 21:00
33-летний мужчина пострадал во время вражеских обстрелов в Никопольском районе Днепропетровщины
07 октября 2025, 20:47
В Полтавской области возобновили поставки воды и электроэнергии после российских атак
07 октября 2025, 20:41
На Закарпатье двое молодых людей похитили у женщины более 5100€
07 октября 2025, 20:32
В Днепре мужчина украл скутер и устроил побег от полиции
07 октября 2025, 20:30
На оккупированном Запорожье курят портреты Путина: местные жители демонстрируют позицию
07 октября 2025, 20:10
320 литров борща под открытым небом: в Днепре состоится рекордный благотворительный фестиваль
07 октября 2025, 20:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Остап Дроздов
Все блоги »