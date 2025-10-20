Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає RegioNews.

Його мета – захистити громадян від надмірного впливу грального бізнесу та запобігти розвитку залежності.

Реєстр передбачає функціонування онлайн-кабінету, через який громадяни зможуть подати заяву про самообмеження або обмеження для родичів. Завдяки інтеграції з порталом "Дія" процес авторизації та подання заяви стане швидким і зручним. Система також передбачає перевірку статусу гравця у співпраці з організаторами азартних ігор та верифікацію через демографічний реєстр, із захистом персональних даних.

До участі у тендері запрошують ІТ-компанії з досвідом реалізації подібних цифрових рішень. Запуск Реєстру планується вже у грудні 2025 року.

Раніше повідомлялося, відому блогерку Русалочку оштрафували майже на 5 мільйонів гривень через рекламу азартних ігор. За даними відомства, у серпні вона розмістила відео в Stories із просуванням казино та посиланням на його сайт.