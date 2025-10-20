10:55  20 октября
В Днепре судили пару, которая пыталась взорвать военного
08:24  20 октября
В Одесской области пьяный водитель наехал на пенсионерку: женщина погибла
15:37  19 октября
Облачно, дождь и мокрый снег: какая будет погода 20 октября
20 октября 2025, 10:17

Елена Шуляк: Государство запустило современную цифровую систему поддержки украинцев

20 октября 2025, 10:17
Читайте також українською мовою
Фото: с личного архива
Государство запускает новую удобную онлайн-услугу для оформления базовой социальной помощи. Теперь украинцы смогут подать заявление через портал или мобильное приложение "Дия"

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

По ее словам, базовая социальная помощь вводится в рамках экспериментального проекта, который финансируется из государственного бюджета, а базовая сумма для расчета выплат составит 4500 гривен.

"Главная цель новой системы – сделать государственную поддержку максимально доступной, прозрачной и адресной. Теперь семьи смогут получать финансовую помощь быстрее, без очередей и лишней бюрократии. Новый подход позволит объединить ресурсы, сократить количество справок и упростить взаимодействие граждан с государством", – отметила Елена Шуляк.

Глава "Слуги Народа" пояснила, что для оформления онлайн необходимо обновить приложение "Дия" до последней версии, перейти в раздел "Сервисы – Помощь от государства – Базовая социальная помощь", получить расчет выплаты, подать заявление и подтвердить его подписью через "Дия.Підпис". После этого члены семьи получат уведомление о назначении помощи.

Политик напомнила, что с 1 июля 2025 года базовая социальная помощь будет доступна для украинцев из малообеспеченных семей, одиноких матерей и многодетных семей, которые уже получают государственную поддержку, а также для детей, родители которых не платят алименты или исчезли. С 1 октября 2025 года к программе присоединятся и другие семьи, соответствующие требованиям экспериментального проекта.

В партии "Слуга Народа" уточнили, что размер базовой социальной помощи будет определяться как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным доходом семьи. Базовая величина для первого члена семьи составляет 4500 гривен, для каждого следующего – 3150 гривен. Для детей до 18 лет и людей с инвалидностью I или II группы базовая величина также составляет 4500 гривен.

Для людей, достигших пенсионного возраста, но не имеющих необходимого страхового стажа, размер выплат будет зависеть от количества отработанных лет:

  • менее 10 лет – 2385 грн,
  • от 10 до 20 – 2790 грн,
  • от 20 до 30 – 3150 грн,
  • более 30 лет – 3960 грн.

Выплаты будут начисляться с месяца подачи заявления и осуществляться через банковские учреждения. Базовая социальная помощь назначается на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением после проверки права на ее получение.

"Мы стремимся к тому, чтобы ни одна украинская семья, нуждающаяся в помощи, не осталась без внимания государства. Оформление через "Дию" сделает получение базовой социальной помощи максимально простым, а процесс – прозрачным и справедливым", – подчеркнула Елена Шуляк.

Ранее в партии "Слуга Народа" сообщали, что защитники Украины, получившие ранения или заболевания во время службы, теперь будут иметь более широкий доступ к бесплатным медицинским услугам. Инициатива охватывает лечение, диагностику и реабилитацию в медицинских учреждениях по всей Украине.

