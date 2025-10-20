Украинцев предупредили об усложнении движения на границе с Польшей
В пункте пропуска «Краковец» возможно замедление движения на въезд в Польшу в связи с началом работы новой цифровой системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Во время первого въезда после запуска системы граждане будут проходить расширенную регистрацию, включающую:
- фотографирование лица;
– снятие четырех отпечатков пальцев.
Как отмечается, при дальнейших пересечениях границы проверка будет продолжаться гораздо быстрее, ведь данные будут автоматически сверяться с уже сохраненными в базе. Система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.
"Планируя поездки в Польшу, советуем учитывать возможное увеличение времени ожидания в пункте пропуска "Краковец" и по возможности выбирать менее загруженные направления", – добавили в Государственной пограничной службе.
Напомним, в сентябре на украинско-польской границе в некоторых пунктах пропуска пограничники Польши приступили к тестированию новой биометрической системы контроля.