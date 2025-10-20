Украинцев предупредили об усложнении движения на границе с Польшей

фото: ГПСУ

В пункте пропуска «Краковец» возможно замедление движения на въезд в Польшу в связи с началом работы новой цифровой системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Во время первого въезда после запуска системы граждане будут проходить расширенную регистрацию, включающую:

- фотографирование лица;

– снятие четырех отпечатков пальцев.

Как отмечается, при дальнейших пересечениях границы проверка будет продолжаться гораздо быстрее, ведь данные будут автоматически сверяться с уже сохраненными в базе. Система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.

"Планируя поездки в Польшу, советуем учитывать возможное увеличение времени ожидания в пункте пропуска "Краковец" и по возможности выбирать менее загруженные направления", – добавили в Государственной пограничной службе.

Напомним, в сентябре на украинско-польской границе в некоторых пунктах пропуска пограничники Польши приступили к тестированию новой биометрической системы контроля.