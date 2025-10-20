15:59  20 октября
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
14:59  20 октября
Нетрезвый киевлянин въехал в электроопору в Тернополе
12:11  20 октября
Российский КАБ впервые долетел до Полтавщины
20 октября 2025, 18:33

Украинцев предупредили об усложнении движения на границе с Польшей

20 октября 2025, 18:33
фото: ГПСУ
В пункте пропуска «Краковец» возможно замедление движения на въезд в Польшу в связи с началом работы новой цифровой системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Во время первого въезда после запуска системы граждане будут проходить расширенную регистрацию, включающую:

- фотографирование лица;

– снятие четырех отпечатков пальцев.

Как отмечается, при дальнейших пересечениях границы проверка будет продолжаться гораздо быстрее, ведь данные будут автоматически сверяться с уже сохраненными в базе. Система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.

"Планируя поездки в Польшу, советуем учитывать возможное увеличение времени ожидания в пункте пропуска "Краковец" и по возможности выбирать менее загруженные направления", – добавили в Государственной пограничной службе.

Напомним, в сентябре на украинско-польской границе в некоторых пунктах пропуска пограничники Польши приступили к тестированию новой биометрической системы контроля.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
07 августа 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
