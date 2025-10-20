15:59  20 жовтня
В Україні різко потеплішає, синоптикиня зробила втішний прогноз
14:59  20 жовтня
Нетверезий киянин в’їхав у електроопору в Тернополі
12:11  20 жовтня
Російський КАБ уперше долетів до Полтавщини
20 жовтня 2025, 18:33

Українців попередили про ускладнення руху на кордоні з Польщею

20 жовтня 2025, 18:33
фото: ДПСУ
У пункті пропуску «Краківець» можливе уповільнення руху на в’їзд до Польщі у зв’язку з початком роботи нової цифрової Системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Під час першого в’їзду після запуску системи громадяни проходитимуть розширену реєстрацію, що включає:

- фотографування обличчя;

- зняття чотирьох відбитків пальців.

Як зазначається, під час подальших перетинах кордону перевірка триватиме значно швидше, адже дані автоматично звірятимуться із уже збереженими у базі. Система фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду.

"Плануючи поїздки до Польщі, радимо враховувати можливе збільшення часу очікування у пункті пропуску "Краківець" та за можливості обирати менш завантажені напрямки", – додали у Державній прикордонній службі.

Нагадаємо, у вересні на українсько-польському кордоні у деяких пунктах пропуску прикордонники Польщі розпочали тестування нової біометричної системи контролю.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
