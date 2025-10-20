Українців попередили про ускладнення руху на кордоні з Польщею

фото: ДПСУ

У пункті пропуску «Краківець» можливе уповільнення руху на в’їзд до Польщі у зв’язку з початком роботи нової цифрової Системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Під час першого в’їзду після запуску системи громадяни проходитимуть розширену реєстрацію, що включає:

- фотографування обличчя;

- зняття чотирьох відбитків пальців.

Як зазначається, під час подальших перетинах кордону перевірка триватиме значно швидше, адже дані автоматично звірятимуться із уже збереженими у базі. Система фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду.

"Плануючи поїздки до Польщі, радимо враховувати можливе збільшення часу очікування у пункті пропуску "Краківець" та за можливості обирати менш завантажені напрямки", – додали у Державній прикордонній службі.

Нагадаємо, у вересні на українсько-польському кордоні у деяких пунктах пропуску прикордонники Польщі розпочали тестування нової біометричної системи контролю.