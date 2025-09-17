На границе с Польшей начали тестировать новую систему контроля

иллюстративное фото: из открытых источников

На украинско-польской границе в некоторых пунктах пропуска пограничники Польши приступили к тестированию новой биометрической системы контроля. Из-за этого возможны задержки оформления граждан

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным пограничников, на вечер 17 сентября ситуация в пунктах пропуска на Львовщине следующая:

"Шегини" – 150 авто;

"Краковец" – 20 авто;

"Нижанковичи" – 10 авто;

"Смельница", "Угринов", "Грушев" и "Рава-Русская" – работают без задержек.

"В некоторых пунктах пропуска польские пограничники приступили к тестированию новой биометрической системы контроля. Она предусматривает считывание лиц и отбор отпечатков пальцев, как во время въезда, так и выезда из Украины. Из-за дополнительных процедур оформления граждан может длиться несколько дольше", – говорится в сообщении.

Напомним, с 10 сентября в Украине вступили в действие обновленные правила регистрации в системе "Очередь для водителей". Теперь не нужно подавать заявку в модуль "18-60" (известный как "Путь").