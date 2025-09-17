12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2025, 18:09

На границе с Польшей начали тестировать новую систему контроля

17 сентября 2025, 18:09
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На украинско-польской границе в некоторых пунктах пропуска пограничники Польши приступили к тестированию новой биометрической системы контроля. Из-за этого возможны задержки оформления граждан

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным пограничников, на вечер 17 сентября ситуация в пунктах пропуска на Львовщине следующая:

"Шегини" – 150 авто;

"Краковец" – 20 авто;

"Нижанковичи" – 10 авто;

"Смельница", "Угринов", "Грушев" и "Рава-Русская" – работают без задержек.

"В некоторых пунктах пропуска польские пограничники приступили к тестированию новой биометрической системы контроля. Она предусматривает считывание лиц и отбор отпечатков пальцев, как во время въезда, так и выезда из Украины. Из-за дополнительных процедур оформления граждан может длиться несколько дольше", – говорится в сообщении.

Напомним, с 10 сентября в Украине вступили в действие обновленные правила регистрации в системе "Очередь для водителей". Теперь не нужно подавать заявку в модуль "18-60" (известный как "Путь").

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Польша Украина ГПСУ граница контроль
В Одесской области пограничники задержали нарушителей, которые заплатили 45 тысяч долларов, чтобы сбежать из Украины
17 сентября 2025, 17:44
На Буковине задержали иностранца, который вез 260 тысяч долларов в тайнике автобуса
15 сентября 2025, 17:46
На Закарпатье пограничники задержали группу нарушителей, заплативших от 8 до 12 тыс. долларов, чтобы сбежать из Украины
15 сентября 2025, 15:15
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Россияне проникают в Купянск как гражданские
17 сентября 2025, 18:35
В Киевской области мужчина нанес многочисленные ножевые ранения 72-летней матери
17 сентября 2025, 17:57
"Прослушка" в кабинете Садового: мэр Львова лично рассказал, как нашли устройство
17 сентября 2025, 17:45
Предатель в форме: в Винницкой области судили агента РФ, мобилизовавшегося в ВСУ
17 сентября 2025, 17:45
В Одесской области пограничники задержали нарушителей, которые заплатили 45 тысяч долларов, чтобы сбежать из Украины
17 сентября 2025, 17:44
Фиктивные сделки на 1,1 млн грн: на Днепропетровщине группа мошенников незаконно переоформила 7 объектов недвижимости
17 сентября 2025, 17:31
В Кировоградской области судили мужчину, который за деньги выполнял задачи россиян
17 сентября 2025, 17:30
В Минздраве объяснили, почему для посещения бассейна не нужны никакие справки
17 сентября 2025, 17:21
Во Львове за государственную измену судили бывшего военного: его завербовала жена
17 сентября 2025, 17:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »