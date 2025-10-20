Народную депутатку и ее мужа подозревают в недостоверном декларировании на 8 млн грн

фото: НАБУ

НАБУ разоблачило главу облсовета и народную депутатку в недостоверном декларировании

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.

По данным ведомства, должностное лицо и народная избранница в своих ежегодных имущественных декларациях за 2021-2023 гг. не задекларировали имущества на сумму более 8 млн грн.

Кроме того, по материалам НАБУ прокурор САП подал иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн грн для их взыскания в пользу государства.

"Председатель облсовета и его супруга-нардепка в 2021-2024 годах приобрели имущества почти на 5 млн грн без подтвержденных источников дохода. Среди активов – взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска)", – говорится в сообщении.

Как отмечает Insider, речь идет о Григории Диденко и Анне Колесник.

