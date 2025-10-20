Народну депутатку і її чоловіка підозрюють у недостовірному декларуванні на 8 млн грн

фото: НАБУ

НАБУ викрило голову облради та народну депутатку в недостовірному декларуванні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ.

За даними відомства, посадовець та народна обраниця у своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 рр. не задекларували майна на суму понад 8 млн грн.

Крім того, за матеріалами НАБУ, прокурор САП подав позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн грн для їх стягнення на користь держави.

"Голова облради та його дружина-нардепка у 2021-2024 роках придбали майна майже на 5 млн грн без підтверджених джерел доходу. Серед активів – внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску)", – йдеться у повідомленні.

Як зазначає Insider, йдеться про Григорія Діденка та Анну Колісник.

Нагадаємо, СБУ проводить обшуки у родичів детектива НАБУ. За даними видання "Українська правда", слідчі дії проводилися у родичів детектива Михайла Романюка.