15:59  20 жовтня
В Україні різко потеплішає, синоптикиня зробила втішний прогноз
14:59  20 жовтня
Нетверезий киянин в’їхав у електроопору в Тернополі
12:11  20 жовтня
Російський КАБ уперше долетів до Полтавщини
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2025, 16:07

Народну депутатку і її чоловіка підозрюють у недостовірному декларуванні на 8 млн грн

20 жовтня 2025, 16:07
Читайте также на русском языке
фото: НАБУ
Читайте также
на русском языке

НАБУ викрило голову облради та народну депутатку в недостовірному декларуванні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ.

За даними відомства, посадовець та народна обраниця у своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 рр. не задекларували майна на суму понад 8 млн грн.

Крім того, за матеріалами НАБУ, прокурор САП подав позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн грн для їх стягнення на користь держави.

"Голова облради та його дружина-нардепка у 2021-2024 роках придбали майна майже на 5 млн грн без підтверджених джерел доходу. Серед активів – внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску)", – йдеться у повідомленні.

Як зазначає Insider, йдеться про Григорія Діденка та Анну Колісник.

Нагадаємо, СБУ проводить обшуки у родичів детектива НАБУ. За даними видання "Українська правда", слідчі дії проводилися у родичів детектива Михайла Романюка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ декларацїї скандал підозра депутат
Народного депутата підозрюють у легалізації 9 млн грн, витрачених на елітні авто
16 жовтня 2025, 18:51
Печерський суд продовжив досудове розслідування у справі Магамедрасулових
16 жовтня 2025, 07:46
Нардеп і олімпієць Беленюк оскандалися через пост із матюком
13 жовтня 2025, 14:35
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Кривому Розі під час сімейної сварки жінка смертельно побила чоловіка
20 жовтня 2025, 19:13
Російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, постраждали 16 людей
20 жовтня 2025, 19:12
Іспанія передасть Україні 70 генераторів в рамках енергетичної допомоги
20 жовтня 2025, 19:07
У Києві частково заборонили рух Подільським мостом
20 жовтня 2025, 18:59
На Львівщині затримали водія, який спричинив смертельну ДТП та втік
20 жовтня 2025, 18:46
У Києві встановили причину смерті підприємця, тіло якого знайшли в машині 11 жовтня
20 жовтня 2025, 18:42
Українців попередили про ускладнення руху на кордоні з Польщею
20 жовтня 2025, 18:33
На Тернопільщині затримали чоловіка, який за $12 тисяч обіцяв "вирішити" залишення військової частини
20 жовтня 2025, 18:24
ДБР затримало військовослужбовця, який насмерть збив підлітка у Кривому Розі
20 жовтня 2025, 18:10
Два села на Закарпатті потрапили до рейтингу ООН
20 жовтня 2025, 17:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »