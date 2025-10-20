В Україні різко потеплішає, синоптикиня зробила втішний прогноз

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, у вівторок температура повітря впродовж дня становитиме +9…+13 градусів, на півдні та в західній частині очікується +10…+15 градусів. Лише на північному сході ще буде холоднувато, вдень там очікується +7…+9 градусів.

Найближчої ночі найхолодніше буде в західних областях, там очікуються заморозки. На решті території України вночі очікується +1…+6 градусів.

Дощі пройдуть у східних областях, на Черкащині, у Дніпрі з районами, на Сумщині, Полтавщині.

На решті території України – без опадів, на заході – сонячно.

У Києві у вівторок буде сухо і без опадів. Найближчої ночі очікується +2…+6 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів.

Раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що 20 жовтня в більшості регіонів України очікується хмарна погода. Найтепліше буде на Миколаївщині та Одещині.