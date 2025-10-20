15:59  20 жовтня
В Україні різко потеплішає, синоптикиня зробила втішний прогноз
14:59  20 жовтня
Нетверезий киянин в’їхав у електроопору в Тернополі
12:11  20 жовтня
Російський КАБ уперше долетів до Полтавщини
Завтра, 21-го жовтня, в Україні потеплішає

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, у вівторок температура повітря впродовж дня становитиме +9…+13 градусів, на півдні та в західній частині очікується +10…+15 градусів. Лише на північному сході ще буде холоднувато, вдень там очікується +7…+9 градусів.

Найближчої ночі найхолодніше буде в західних областях, там очікуються заморозки. На решті території України вночі очікується +1…+6 градусів.

Дощі пройдуть у східних областях, на Черкащині, у Дніпрі з районами, на Сумщині, Полтавщині.

На решті території України – без опадів, на заході – сонячно.

У Києві у вівторок буде сухо і без опадів. Найближчої ночі очікується +2…+6 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів.

Раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що 20 жовтня в більшості регіонів України очікується хмарна погода. Найтепліше буде на Миколаївщині та Одещині.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
