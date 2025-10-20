Офицер ВСУ, который должен возглавить Штурмовые войска, снимал видео под российские песни

фото: rbc.ua

Полковник Валентин Манько, который должен возглавить Штурмовые войска, снимал видео под российские песни

Как передает RegioNews, об этом сообщил бывший начальник штаба 12 бригады Нацгвардии Азов Богдан Кротевич.

В соцсетях Манька, возглавляющий управление штурмовыми подразделениями ВСУ и готовящийся стать командующим Штурмовыми войсками ВСУ, нашли видео под российскую музыку, записанные после начала полномасштабной войны с РФ.

"Советую подписаться на страницы командующего штурмовыми войсками. Александр Станиславович (речь идет о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском – ред.), действительно, хорошее кадровое решение, стало все ясно!" – написал Кротевич.

Раджу підписатись на сторінки командуючого штурмових військ.



Олександр Станіславович, дійсно, гарне кадрове рішення, стало все ясно! pic.twitter.com/1yrFpEjxsB — Bohdan Krotevych (@BohdanKrotevych) October 19, 2025

На роликах военный танцует под песню Е*у дал от русской группы Пневмослон, а еще – через маску TikTok узнает, какой он персонаж из русского сериала "Слово пацана".

