Офицер ВСУ, который должен возглавить Штурмовые войска, снимал видео под российские песни
Как передает RegioNews, об этом сообщил бывший начальник штаба 12 бригады Нацгвардии Азов Богдан Кротевич.
В соцсетях Манька, возглавляющий управление штурмовыми подразделениями ВСУ и готовящийся стать командующим Штурмовыми войсками ВСУ, нашли видео под российскую музыку, записанные после начала полномасштабной войны с РФ.
"Советую подписаться на страницы командующего штурмовыми войсками. Александр Станиславович (речь идет о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском – ред.), действительно, хорошее кадровое решение, стало все ясно!" – написал Кротевич.
Раджу підписатись на сторінки командуючого штурмових військ.— Bohdan Krotevych (@BohdanKrotevych) October 19, 2025
Олександр Станіславович, дійсно, гарне кадрове рішення, стало все ясно! pic.twitter.com/1yrFpEjxsB
На роликах военный танцует под песню Е*у дал от русской группы Пневмослон, а еще – через маску TikTok узнает, какой он персонаж из русского сериала "Слово пацана".
