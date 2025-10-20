15:59  20 октября
14:59  20 октября
Нетрезвый киевлянин въехал в электроопору в Тернополе
12:11  20 октября
Российский КАБ впервые долетел до Полтавщины
20 октября 2025, 15:33

Офицер ВСУ, который должен возглавить Штурмовые войска, снимал видео под российские песни

20 октября 2025, 15:33
фото: rbc.ua
Как передает RegioNews, об этом сообщил бывший начальник штаба 12 бригады Нацгвардии Азов Богдан Кротевич.

В соцсетях Манька, возглавляющий управление штурмовыми подразделениями ВСУ и готовящийся стать командующим Штурмовыми войсками ВСУ, нашли видео под российскую музыку, записанные после начала полномасштабной войны с РФ.

"Советую подписаться на страницы командующего штурмовыми войсками. Александр Станиславович (речь идет о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском – ред.), действительно, хорошее кадровое решение, стало все ясно!" – написал Кротевич.

На роликах военный танцует под песню Е*у дал от русской группы Пневмослон, а еще – через маску TikTok узнает, какой он персонаж из русского сериала "Слово пацана".

Как сообщалось, генерал СБУ подозревается в незаконном обогащении. По данным "Украинской правды", речь идет об эксначальнике Департамента кибербезопасности бригадного генерала СБУ Илье Витюке.

видео скандал российская музыка штурмовые войска Валентин Манько
