Офіцер ЗСУ, який має очолити Штурмові війська, знімав відео під російські пісні

Полковник Валентин Манько, який має очолити Штурмові війська, знімав відео під російські пісні

Як передає RegioNews, про це повідомив колишній начальник штабу 12 бригади Нацгвардії Азов Богдан Кротевич.

У соцмережах Манька, який очолює управління штурмовими підрозділами ЗСУ і готується стати командувачем Штурмовими військами ЗСУ, знайшли відео під російську музику, записані після початку повномасштабної війни із РФ.

"Раджу підписатися на сторінки командувача штурмовими військами. Олександр Станіславович (йдеться про головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського – ред.), справді, гарне кадрове рішення, стало все ясно!" – написав Кротевич.

Раджу підписатись на сторінки командуючого штурмових військ.



Олександр Станіславович, дійсно, гарне кадрове рішення, стало все ясно! pic.twitter.com/1yrFpEjxsB — Bohdan Krotevych (@BohdanKrotevych) October 19, 2025

На роликах військовий танцює під пісню Е*у дал від російського гурту Пневмослон, а ще – через маску TikTok взнає, який він персонаж із російського серіалу "Слово пацана".

