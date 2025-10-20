15:59  20 жовтня
В Україні різко потеплішає, синоптикиня зробила втішний прогноз
14:59  20 жовтня
Нетверезий киянин в’їхав у електроопору в Тернополі
12:11  20 жовтня
Російський КАБ уперше долетів до Полтавщини
20 жовтня 2025, 15:33

Офіцер ЗСУ, який має очолити Штурмові війська, знімав відео під російські пісні

20 жовтня 2025, 15:33
фото: rbc.ua
Як передає RegioNews, про це повідомив колишній начальник штабу 12 бригади Нацгвардії Азов Богдан Кротевич.

У соцмережах Манька, який очолює управління штурмовими підрозділами ЗСУ і готується стати командувачем Штурмовими військами ЗСУ, знайшли відео під російську музику, записані після початку повномасштабної війни із РФ.

"Раджу підписатися на сторінки командувача штурмовими військами. Олександр Станіславович (йдеться про головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського – ред.), справді, гарне кадрове рішення, стало все ясно!" – написав Кротевич.

На роликах військовий танцює під пісню Е*у дал від російського гурту Пневмослон, а ще – через маску TikTok взнає, який він персонаж із російського серіалу "Слово пацана".

Як повідомлялось, генерала СБУ підозрюють у незаконному збагаченні. За даними "Української правди", йдеться про ексначальника Департаменту кібербезпеки бригадного генерала СБУ Іллю Вітюка.

У Кривому Розі під час сімейної сварки жінка смертельно побила чоловіка
20 жовтня 2025, 19:13
Російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, постраждали 16 людей
20 жовтня 2025, 19:12
Іспанія передасть Україні 70 генераторів в рамках енергетичної допомоги
20 жовтня 2025, 19:07
У Києві частково заборонили рух Подільським мостом
20 жовтня 2025, 18:59
На Львівщині затримали водія, який спричинив смертельну ДТП та втік
20 жовтня 2025, 18:46
У Києві встановили причину смерті підприємця, тіло якого знайшли в машині 11 жовтня
20 жовтня 2025, 18:42
Українців попередили про ускладнення руху на кордоні з Польщею
20 жовтня 2025, 18:33
На Тернопільщині затримали чоловіка, який за $12 тисяч обіцяв "вирішити" залишення військової частини
20 жовтня 2025, 18:24
ДБР затримало військовослужбовця, який насмерть збив підлітка у Кривому Розі
20 жовтня 2025, 18:10
Два села на Закарпатті потрапили до рейтингу ООН
20 жовтня 2025, 17:59
