Bloomberg: МВФ наполягає на девальвації гривні в Україні

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Міжнародний валютний фонд тисне на Національний банк України, щоб той девальвував гривню

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназвані джерела, знайомі з обговоренням цього питання, передає RegioNews.

За даними джерел, МВФ наголошує на перевагах контрольованої девальвації гривні, що нібито може допомогти зміцнити фінанси України через збільшення бюджетних доходів у національній валюті.

Водночас посадовці Національного банку нібито протидіють такому кроку, посилаючись на ризики інфляції та негативний вплив на суспільні настрої.

Розбіжності в економічній політиці можуть стати ризиком для України, адже країна веде переговори з МВФ щодо нового пакету допомоги, який може скласти 8 мільярдів доларів.

Переговори продовжилися під час щорічних зустрічей кредитора у Вашингтоні минулого тижня, закладаючи основу для переговорів на рівні персоналу наступного місяця.

Директор-керівник Крісталіна Георгієва планує відвідати Київ, щоб висловити підтримку та зміцнити амбіції України щодо отримання додаткового фінансування.

НБУ та МВФ відмовилися коментувати питання девальвації гривні для Bloomberg.

Як відомо, Нацбанк призупинив режим плаваючого курсу на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. А з 2023 року дозволив коливання у вузькому діапазоні. З того часу гривня знизилася щодо долара США приблизно на 13%.

Нагадаємо, за даними НБУ, темпи зростання економіки України сповільнилися у другому кварталі 2025 року. Покращення ситуації прогнозується у другому півріччі.