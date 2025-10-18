Украина перейдет на зимнее время: названа дата
Ночью, 26 октября, Украина перейдет на зимнее время – в 4 утра стрелки часов переведут на один час назад
Как передает RegioNews, это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года.
Как известно, в июле 2024 года Верховная рада приняла закон 4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. То есть 27 октября 2024 года время должны перевести на зимнее и больше не менять. Однако Владимир Зеленский так и не подписал закон об отмене перевода времени.
Напомним, в ночь на воскресенье, 30 марта 2025 года, в Украине прошел переход на летнее время . В этот день стрелку часы перевели на один час вперед.
