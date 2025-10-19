13:13  19 жовтня
19 жовтня 2025, 11:30

Українці платитимуть більше за бензин: експерти прогнозують підвищення цін

19 жовтня 2025, 11:30
Фото: ілюстративне
В Україні з 1 січня 2026 року очікується підвищення цін на бензин

Про це повідомив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн, передає RegioNews.

За прогнозами експертів, вартість пального може зрости на 1-1,5 гривні за літр, залежно від марки та регіону.

Сергій Куюн пояснив, що основною причиною подорожчання стане планове підвищення акцизного податку. Це рішення вже закладене в державний бюджет, тому вплив на ціни пального вважають неминучим.

Експерт відзначає, що підвищення торкнеться як популярних марок бензину, так і преміум-класу. При цьому регіональні відмінності можуть впливати на рівень зростання цін, оскільки вартість доставки та логістики різниться по областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливе подорожчання квартир в Україні через дефіцит матеріалів і зростання попиту. Експерти зазначають, що найбільші орендні ставки зараз фіксують у Києві та Ужгороді, що може вплинути на ринок житла в інших регіонах.

16 жовтня 2025
