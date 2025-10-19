Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати значних втрат противнику, знищуючи техніку та особовий склад на різних напрямках фронту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони за останню добу знищили 588 окупантів, 5 танків, 10 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, одну систему ППО, 73 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.25 орієнтовно склали:

особового складу / personnel – близько 1 128 030 (+730) осіб;

танків / tanks – 11 266 (+5) од;

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 394 (+10) од;

артилерійських систем / artillery systems – 33 748 (+35) од;

РСЗВ / MLRS – 1 520 (+0) од;

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 228 (+1) од;

літаків / aircraft – 427 (+0) од;

гелікоптерів / helicopters – 346 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 71 025 (+588);

крилаті ракети / cruise missiles – 3 864 (+5);

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0);

підводні човни / submarines – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 64 541 (+73);

спеціальна техніка / special equipment – 3 978 (+1).

Дані уточнюються.

Раніше повідомлялося, Україна наступного тижня перейде на зимовий час та змістить о 4-й годині ранку 26 жовтня на годину назад стрілки годинників.