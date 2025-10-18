РФ атаковала Сумы, есть раненые

фото: Сумская ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую ОВА.

Как отмечается, есть попадание вблизи образовательных учреждений и объекты железнодорожной инфраструктуры.

Взрывной волной повреждены окна в пассажирских вагонах и здании вокзала.

Позже в ГСЧС сообщили, что в результате атаки ранения получили два человека.

