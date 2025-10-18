РФ атаковала Сумы, есть раненые
В субботу, 18 октября, армия РФ атаковала гражданскую инфраструктуру Сумской общины ударными дронами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую ОВА.
Как отмечается, есть попадание вблизи образовательных учреждений и объекты железнодорожной инфраструктуры.
Взрывной волной повреждены окна в пассажирских вагонах и здании вокзала.
Позже в ГСЧС сообщили, что в результате атаки ранения получили два человека.
Напомним, в Сумской области несовершеннолетнего судили за государственную измену. За сотрудничество с россиянами его приговорили к 8 годам заключения.
