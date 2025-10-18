21:26  18 октября
Завтра в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом
20:52  18 октября
РФ сбросила авиабомбу на город в Харьковской области
19:44  18 октября
РФ атаковала Сумы, есть раненые
18 октября 2025, 21:26

Завтра в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом

18 октября 2025, 21:26
иллюстративное фото: из открытых источников
В воскресенье, 19 октября, практически во всех регионах ожидаются дожди, ночью местами с мокрым снегом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

На западе страны и Житомирской области ночью местами с мокрым снегом, ночью в восточных областях, днем на крайнем западе страны, Одесщине и Николаевщине без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных, Винницкой и Одесской областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять +2…+7 градусов, на крайнем юге страны до +10; днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях ожидается +4...+9 градусов, на остальной территории +8...+13 градусов.

В Карпатах ночью ожидается мокрый снег, днем без осадков; температура ночью около 0 градусов, днем будет +1…+4 градуса.

В Киеве и области облачно с прояснениями, дождь. Температура в Киевской области будет достигать +2…+7 градусов ночью и +4…+9 градусов днем. В столице ночью ожидается +3…+5 градусов, днем воздух прогреется до +8 градусов.

Ранее синоптикиня Наталья Диденко предупредила о резком изменении погоды в Украине. В частности, резко похолодает и выпадет снег.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области, в котором погиб пенсионер
18 октября 2025, 21:18
РФ сбросила авиабомбу на город в Харьковской области
18 октября 2025, 20:52
В Харьковской области волонтеры 28 раз эвакуировали семью из Купянска, однако каждый раз те возвращались назад ухаживать за огородом
18 октября 2025, 19:59
РФ атаковала Сумы, есть раненые
18 октября 2025, 19:44
На Закарпатье задержан мужчина, который помогал военнообязанным за 500 долларов уклоняться от мобилизации
18 октября 2025, 19:19
Украина перейдет на зимнее время: названа дата
18 октября 2025, 18:59
В Украине снова экстренные отключения электроэнергии
18 октября 2025, 18:19
Двое иностранцев устроили резню на заправке в Тернопольской области
18 октября 2025, 17:25
Во Львове запускают автобусы вместо трамваев: названа причина
18 октября 2025, 16:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
