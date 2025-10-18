Завтра в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом

иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 19 октября, практически во всех регионах ожидаются дожди, ночью местами с мокрым снегом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

На западе страны и Житомирской области ночью местами с мокрым снегом, ночью в восточных областях, днем на крайнем западе страны, Одесщине и Николаевщине без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных, Винницкой и Одесской областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять +2…+7 градусов, на крайнем юге страны до +10; днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях ожидается +4...+9 градусов, на остальной территории +8...+13 градусов.

В Карпатах ночью ожидается мокрый снег, днем без осадков; температура ночью около 0 градусов, днем будет +1…+4 градуса.

В Киеве и области облачно с прояснениями, дождь. Температура в Киевской области будет достигать +2…+7 градусов ночью и +4…+9 градусов днем. В столице ночью ожидается +3…+5 градусов, днем воздух прогреется до +8 градусов.

