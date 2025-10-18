21:26  18 жовтня
Завтра в Україні пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом

У неділю, 19 жовтня практично в усіх регіонах очікуються дощі, вночі подекуди з мокрим снігом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

На заході країни та Житомирщині вночі місцями з мокрим снігом, вночі у східних областях, вдень на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині без опадів.

Вітер буде західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +2…+7 градусів, на крайньому півдні країни до +10; вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях очікується +4…+9 градусів, на решті території +8…+13 градусів.

В Карпатах вночі очікується мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі близько 0 градусів, вдень буде +1…+4 градусів.

У Києві та області хмарно з проясненнями, дощ. Температура на Київщині сягатиме +2…+7 градусів уночі та +4…+9 градусів удень. У столиці вночі очікується +3…+5 градусів, вдень повітря прогріється до +8 градусів.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди в Україні. Зокрема різо похолодає і випаде сніг.

