Україна перейде на зимовий час: названа дата

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Уночі, 26 жовтня, Україна перейде на зимовий час – о 4-й годині ранку стрілки годинника переведуть на одну годину назад

Як передає RegioNews, це передбачено постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.

Як відомо, у липні 2024 року Верховна рада ухвалила закон 4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Тобто 27 жовтня 2024 року час мали б перевести на зимовий і більше не міняти. Проте Володимир Зеленський так і не підписав закон про скасування переведення часу.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 30 березня 2025 року, в Україні відбувся перехід на літній час. У цей день стрілку годинники перевели на одну годину вперед.