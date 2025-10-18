Україна перейде на зимовий час: названа дата
Уночі, 26 жовтня, Україна перейде на зимовий час – о 4-й годині ранку стрілки годинника переведуть на одну годину назад
Як передає RegioNews, це передбачено постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.
Як відомо, у липні 2024 року Верховна рада ухвалила закон 4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Тобто 27 жовтня 2024 року час мали б перевести на зимовий і більше не міняти. Проте Володимир Зеленський так і не підписав закон про скасування переведення часу.
Нагадаємо, у ніч на неділю, 30 березня 2025 року, в Україні відбувся перехід на літній час. У цей день стрілку годинники перевели на одну годину вперед.
