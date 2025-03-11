Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2025 году

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В ночь на воскресенье, 30 марта, в Украине состоится переход на летнее время

В три часа ночи по киевскому времени часовую стрелку необходимо перевести на один час вперед, передает RegioNews.

Согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 г. О порядке исчисления времени на территории Украины, перевод часов в нашей стране происходит дважды в год.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 03:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 04:00 на 1 час назад", – говорится в документе.

Как известно, летом 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201, регулирующий вычисление времени в Украине. Согласно документу, Украина должна жить по зимнему времени. Однако по состоянию на начало марта 2025 года законопроект до сих пор не подписал президент Украины.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за повышение зарплат чиновникам.