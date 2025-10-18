12:22  18 жовтня
РФ атакувала енергооб’єкт на Чернігівщині: без світла залишились 17 тисяч споживачів
10:55  18 жовтня
На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув 58-річний чоловік
09:55  18 жовтня
Уночі росіяни атакувала Полтавщину дронами, пошкоджено підприємство
UA | RU
UA | RU
18 жовтня 2025, 18:19

В Україні знову екстрені відключення електроенергії

18 жовтня 2025, 18:19
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В областях запроваджують екстрені відключення світла

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДТЕК та місцеві обленерго.

"За командою Укренерго у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, українцям варто готуватися до дефіциту електроенергії та тривалих відключень узимку: 4 години без світла, дві – зі світлом.

Раніше ми писали про те, як довго триватимуть аварійні відключення світла. На думку фахівців, аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
електрика відключення світла економіка Україна
В Україні ввели аварійні відключення світла: які області без електрики
17 жовтня 2025, 09:53
В Україні завтра введуть графіки відключень світла
16 жовтня 2025, 22:19
Вся Україна без світла: запроваджені аварійні відключення – Укренерго
16 жовтня 2025, 19:09
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Закарпатті затримали чоловіка, який допомагав військовозобов’язаним за 500 доларів ухилятися від мобілізації
18 жовтня 2025, 19:19
Україна перейде на зимовий час: названа дата
18 жовтня 2025, 18:59
Двоє іноземців влаштували різанину на заправці у Тернопільській області
18 жовтня 2025, 17:25
У Львові запускають автобуси замість трамваїв: названа причина
18 жовтня 2025, 16:59
Перевізник із Тернополя влаштував бізнес на незаконному переправленню чоловіків за кордон
18 жовтня 2025, 16:13
Експрацівниця Українського католицького університету у Львові заявила про зґвалтування колегою
18 жовтня 2025, 15:29
У Волинській області на кордоні з Польщею може бути ускладнено рух транспорту
18 жовтня 2025, 14:39
Батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку в Резерв+
18 жовтня 2025, 13:40
Росіяни вдарили по гуртожитку в Харкові
18 жовтня 2025, 13:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »