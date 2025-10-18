В Україні знову екстрені відключення електроенергії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДТЕК та місцеві обленерго.

"За командою Укренерго у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, українцям варто готуватися до дефіциту електроенергії та тривалих відключень узимку: 4 години без світла, дві – зі світлом.

Раніше ми писали про те, як довго триватимуть аварійні відключення світла. На думку фахівців, аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень.