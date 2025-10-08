Резерв+ временно не будет работать: Минобороны объяснило причину

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 9 октября с 00:00 до 06:00 в реестре Оберіг будут продолжаться плановые технические работы. Это повлияет на работу Резерв+

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В указанное время в приложении Резерв+ временно нельзя получить услуги или обновить документ.

"Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране нажмите три точки и выберите "Загрузить PDF", – предупредили в министерстве.

В Минобороны добавили, что работы будут завершены в 06.00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

Напомним, Минобороны покинула одна из главных разработчиков Резерв+. Речь идет о замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.