В приложении Армия+ появились новые услуги

иллюстративное фото: из открытых источников

В приложении Армия+ стали доступны еще пять новых рапортов и справочник Армия ID

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В частности, в приложении Армия+ появилась возможность подать пять новых рапортов. Они касаются получения одноразовой денежной помощи, донации крови, увольнения со службы по возрасту и получения справок.

Новые отчеты будут доступны после обновления приложения в App Store или Play Market.

Ранее в Резерв+ расширили список отсрочок от мобилизации. В частности, это касается работников образования.