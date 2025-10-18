12:22  18 жовтня
РФ атакувала енергооб’єкт на Чернігівщині: без світла залишились 17 тисяч споживачів
10:55  18 жовтня
На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув 58-річний чоловік
09:55  18 жовтня
Уночі росіяни атакувала Полтавщину дронами, пошкоджено підприємство
UA | RU
UA | RU
18 жовтня 2025, 13:40

Батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку в Резерв+

18 жовтня 2025, 13:40
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Щоб отримати відстрочку, потрібно оновити застосунок до останньої версії, авторизуватися і подати запит

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Як зазначається, система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах – і результат приходить просто у смартфон: швидко, прозоро, без збору довідок, черг, бюрократії.

Подати запит можуть:

• рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

• рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

Як повідомлялось, у вересні в додатку Армія+ стали доступні ще п’ять нових рапортів і довідник Армія ID. Вони стосуються отримання одноразової грошової допомоги, донації крові, звільнення зі служби за віком та отримання довідок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Резерв+ відтермінування послуги Міноборони сервіс
Резерв+ тимчасово не працюватиме: Міноборони пояснило причину
08 жовтня 2025, 17:24
ЦНАПи чи Дія.Центри: у чому різниця і що обирають українці
03 вересня 2025, 20:11
У Дії з'являться нотаріальні послуги
02 вересня 2025, 16:41
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Експрацівниця Українського католицького університету у Львові заявила про зґвалтування колегою
18 жовтня 2025, 15:29
У Волинській області на кордоні з Польщею може бути ускладнено рух транспорту
18 жовтня 2025, 14:39
Росіяни вдарили по гуртожитку в Харкові
18 жовтня 2025, 13:28
РФ атакувала енергооб’єкт на Чернігівщині: без світла залишились 17 тисяч споживачів
18 жовтня 2025, 12:22
Зеленський після зустрічі з Трампом провів розмову з європейськими лідерами
18 жовтня 2025, 11:25
На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув 58-річний чоловік
18 жовтня 2025, 10:55
Уночі росіяни атакувала Полтавщину дронами, пошкоджено підприємство
18 жовтня 2025, 09:55
Кліп з ШІ та образ Диво-Жінки: співачка Оля Полякова показала, з чим хоче представити Україну на Євробаченні
18 жовтня 2025, 01:55
"Мені дуже подобались мілфи": Холостяк Тарас Цимбалюк розповів, яка українська акторка його збуджувала в юності
18 жовтня 2025, 01:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »