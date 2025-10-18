Батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку в Резерв+

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Щоб отримати відстрочку, потрібно оновити застосунок до останньої версії, авторизуватися і подати запит

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Як зазначається, система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах – і результат приходить просто у смартфон: швидко, прозоро, без збору довідок, черг, бюрократії.

Подати запит можуть:

• рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

• рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

Як повідомлялось, у вересні в додатку Армія+ стали доступні ще п’ять нових рапортів і довідник Армія ID. Вони стосуються отримання одноразової грошової допомоги, донації крові, звільнення зі служби за віком та отримання довідок.