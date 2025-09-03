ЦНАПы или Дия.Центры: в чем разница и что выбирают украинцы
Продолжается работа над развитием сети центров предоставления административных услуг
Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.
При поддержке Харьковской ОВА местным общинам рекомендуют обновлять свои ЦНАПы до формата Дия.Центров, чтобы жители могли получать государственные услуги быстрее и удобнее.
ЦНАПы выполняют функции фронт-офисов, где граждане могут оформить документы или воспользоваться базовыми услугами. Дия.Центры имеют более широкие возможности: сочетают онлайн- и офлайн-обслуживание, работают с цифровыми инструментами, предусматривают детские зоны, коворкинги, консультации для бизнеса и дополнительные услуги, включая банковские услуги или оплату коммунальных счетов.
При содействии Харьковской ОВА в общинах области уже реализуются проекты по модернизации. В Украине с начала 2024 года открылись новые Дия.Центры, мобильные ЦНАПы и удаленные рабочие места, что свидетельствует о постепенном росте сети. Основная цель – обеспечить граждан возможностью получать все необходимые документы и консультации в одном пространстве.
Несмотря на популярность приложения "Дия", многие украинцы до сих пор предпочитают личный визит. Причины разные: привычка, доверие к администраторам, необходимость в консультации или бумажном документе. Именно поэтому общинам советуют модернизировать существующие ЦНАПы, чтобы объединить преимущества цифровых технологий и традиционного обслуживания.
