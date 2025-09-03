Фото: иллюстративное

При поддержке Харьковской ОВА местным общинам рекомендуют обновлять свои ЦНАПы до формата Дия.Центров, чтобы жители могли получать государственные услуги быстрее и удобнее.

ЦНАПы выполняют функции фронт-офисов, где граждане могут оформить документы или воспользоваться базовыми услугами. Дия.Центры имеют более широкие возможности: сочетают онлайн- и офлайн-обслуживание, работают с цифровыми инструментами, предусматривают детские зоны, коворкинги, консультации для бизнеса и дополнительные услуги, включая банковские услуги или оплату коммунальных счетов.

При содействии Харьковской ОВА в общинах области уже реализуются проекты по модернизации. В Украине с начала 2024 года открылись новые Дия.Центры, мобильные ЦНАПы и удаленные рабочие места, что свидетельствует о постепенном росте сети. Основная цель – обеспечить граждан возможностью получать все необходимые документы и консультации в одном пространстве.

Несмотря на популярность приложения "Дия", многие украинцы до сих пор предпочитают личный визит. Причины разные: привычка, доверие к администраторам, необходимость в консультации или бумажном документе. Именно поэтому общинам советуют модернизировать существующие ЦНАПы, чтобы объединить преимущества цифровых технологий и традиционного обслуживания.

