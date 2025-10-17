16:42  17 жовтня
Українцям радять одягатися тепліше: якою буде погода на вихідні
16:13  17 жовтня
Перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа визнали незаконним
13:50  17 жовтня
На Закарпатті прикордонник переправляв до Румунії сигарети і чоловіків
UA | RU
UA | RU
17 жовтня 2025, 18:59

Українці активно купують квитки на потяг з Києва до Бухареста

17 жовтня 2025, 18:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Новий міжнародний потяг сполученням «Київ – Бухарест» має стабільний попит серед українців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Укрзалізниці.

"За перший тиждень його курсування Укрзалізниця перевезла майже 800 пасажирів. Найчастіше українці їздили від Вінниці до Бухареста", – йдеться у повідомленні.

Усього за два тижні було продано 2100 квитків.

Маршрут потяга пролягає через Київ, Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, Велчинець, Унгени, Ясси та столицю Румунії Бухарест.

Як повідомлялось, 10 жовтня, на залізничній станції "Могилів-Подільський" прикордонники здійснили оформлення потяга "Київ – Бухарест", який вперше вирушив до столиці Румунії. Потяг курсуватиме щоденно.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрзализныця транспорт поїзд залізниця економіка
У Словаччині зіткнулись два потяги: постраждали близько 100 людей
13 жовтня 2025, 19:32
На Одещині правоохоронці затримали терористів, які на замовлення російських спецслужб підпалили об’єкт Укрзалізниці
13 жовтня 2025, 16:37
Стало відомо, навіщо РФ б'є по українській залізниці
09 жовтня 2025, 16:39
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Київщині біля річки Десна знайшли бойову частину російської ракети Х-69
17 жовтня 2025, 18:56
Небезпечна знахідка: у Кривому Розі серед вулиці лежить дрон
17 жовтня 2025, 18:55
На трасі Київ–Одеса перекинувся мікроавтобус: 8 постраждалих, серед них важко поранені
17 жовтня 2025, 18:44
У Києві легковик відкинуло на тротуар – постраждали п’ятеро осіб, серед них двоє дітей
17 жовтня 2025, 18:29
У Тернополі поліцейські врятували неадекватну жінку, яка бігала по дорозі
17 жовтня 2025, 18:20
РФ серйозно пошкодила будівлю краєзнавчого музею у Херсоні
17 жовтня 2025, 18:08
У Мукачеві взяли під варту 32-річного водія, який збив насмерть пішохода у лютому 2024 року
17 жовтня 2025, 18:06
На Рівненщині чоловік заробляв на наркотиках
17 жовтня 2025, 17:55
У 2023 році українці заробили на Onlyfans понад 130 млн доларів
17 жовтня 2025, 17:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »