Українці активно купують квитки на потяг з Києва до Бухареста
Новий міжнародний потяг сполученням «Київ – Бухарест» має стабільний попит серед українців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Укрзалізниці.
"За перший тиждень його курсування Укрзалізниця перевезла майже 800 пасажирів. Найчастіше українці їздили від Вінниці до Бухареста", – йдеться у повідомленні.
Усього за два тижні було продано 2100 квитків.
Маршрут потяга пролягає через Київ, Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, Велчинець, Унгени, Ясси та столицю Румунії Бухарест.
Як повідомлялось, 10 жовтня, на залізничній станції "Могилів-Подільський" прикордонники здійснили оформлення потяга "Київ – Бухарест", який вперше вирушив до столиці Румунії. Потяг курсуватиме щоденно.
