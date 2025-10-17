Українці активно купують квитки на потяг з Києва до Бухареста

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Укрзалізниці.

"За перший тиждень його курсування Укрзалізниця перевезла майже 800 пасажирів. Найчастіше українці їздили від Вінниці до Бухареста", – йдеться у повідомленні.

Усього за два тижні було продано 2100 квитків.

Маршрут потяга пролягає через Київ, Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, Велчинець, Унгени, Ясси та столицю Румунії Бухарест.

Як повідомлялось, 10 жовтня, на залізничній станції "Могилів-Подільський" прикордонники здійснили оформлення потяга "Київ – Бухарест", який вперше вирушив до столиці Румунії. Потяг курсуватиме щоденно.