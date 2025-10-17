Відомого українського співака номінували на престижну міжнародну премію
Українського співака Carpetman номінували на премію Європейського союзу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".
Як зазначається, 16 жовтня європейська музична премія Music Moves Europe Awards оголосила 15 молодих артистів-номінантів. Серед них – український виконавець Carpetman (раніше – Килиммен).
Нагадаємо, Carpetman – колишній учасник Kalush Orchestra, який виступав під псевдонімом Килиммен. Після перемоги на Євробаченні 2022 року він почав виступати як соло-артист.
Раніше чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка. Це близько 30-35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5-1,7 мільйона гривень).
Український фільм про повновномасштабне вторгнення потрапив на престижну європейську преміюВсі новини »
17 жовтня 2025, 00:50Співачка Христина Соловій розповіла, чи побачать її на Євробаченні
27 вересня 2025, 20:30Чи повернеться KAZKA на Євробачення: солістка гурту розставила крапки над "і"
23 вересня 2025, 01:40
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа визнали незаконним
17 жовтня 2025, 16:13"Вирішити питання з ТЦК" за 8,5 тисячі доларів: на Київщині викрили ділка
17 жовтня 2025, 15:50Аграрії з Харківщини та інших регіонів можуть отримати компенсацію на реконструкцію і будівництво меліоративних систем
17 жовтня 2025, 15:35На Харківщині можна отримати грант на власний бізнес: хто може подати заявку
17 жовтня 2025, 15:12Націнка на понад 20 мільйонів: у Києві судитимуть одного з начальників управління "Київтелесервісу
17 жовтня 2025, 14:47На Житомирщині судитимуть працівників "Ліси України", які намагались заволодіти дубами вартістю майже 7 млн грн
17 жовтня 2025, 14:39На Закарпатті прикордонник переправляв до Румунії сигарети і чоловіків
17 жовтня 2025, 13:50Харківські аграрії можуть отримати компенсацію на реконструкцію і будівництво меліоративних систем
17 жовтня 2025, 13:35Жителю Тернопільщини загрожує позбавлення волі за вчинення домашнього насильства щодо матері
17 жовтня 2025, 13:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »