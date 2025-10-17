Відомого українського співака номінували на престижну міжнародну премію

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".

Як зазначається, 16 жовтня європейська музична премія Music Moves Europe Awards оголосила 15 молодих артистів-номінантів. Серед них – український виконавець Carpetman (раніше – Килиммен).

Нагадаємо, Carpetman – колишній учасник Kalush Orchestra, який виступав під псевдонімом Килиммен. Після перемоги на Євробаченні 2022 року він почав виступати як соло-артист.

