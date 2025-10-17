11:54  17 жовтня
17 жовтня 2025, 13:35

Харківські аграрії можуть отримати компенсацію на реконструкцію і будівництво меліоративних систем



З 8 жовтня в Державному аграрному реєстрі триває прийом заявок. Йдеться про отримання компенсації для організацій водокористувачів та сільгосптоваровиробників, які використовують меліоровані землі

Про це повідомляє Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

Ця програма передбачає надання державної підтримки сільгосптоваровиробникам та організаціям водокористувачів.

Зокрема, сільгосптоваровиробникам можуть надати до 26 500 грн за 1 га оброблюваних угідь за реконструкцію або будівництво гідротехнічної інфраструктури. При цьому організаціям водокористувачів можуть надати компенсацію за реконструкцію та капітальний ремонт насосних станцій.

Ці компенсації надають за роботи, які були виконані в період з 1 листопада 2024 року по 31 жовтня 2025 року. Скористатися зможуть лише ті, хто зареєстровані та ведуть діяльність на підконтрольній Україні території (окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій згідно з переліком Мінрозвитку).

Заявки приймають до 31 жовтня 2025 року включно.

Більш детально можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, у прифронтових регіонах відкривається можливість отримати грант на розвиток бізнесу. Тепер Фонд "Партнерство за сильну Україну" оголосив умови програми та критерії відбору учасників, які можуть претендувати на фінансову підтримку.

