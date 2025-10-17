В Україні ввели аварійні відключення світла: які області без електрики

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві та Київській області ввели екстрені відключення електроенергії. За інформацією "Укренерго", такі заходи спрямовані на стабілізацію роботи енергосистеми через підвищене навантаження

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Аварійні відключення також зачепили Полтавську, Сумську та Кіровоградську області, повідомляють обленерго відповідних регіонів. У Дніпропетровській області ситуація подібна – там теж застосовують екстрені відключення.

За даними "Укренерго", аварійні відключення діють і в Запорізькій, Житомирській, Харківськійта, частково Чернігівській, Хмельницькій й Вінницькій областях.



Окрім того, на Чернігівщині відключення тривають за графіком у три черги.

Населення та підприємства просять враховувати можливі перебої при плануванні роботи.

Нагадаємо, фахівці попереджають, що цьогорічна зима може стати однією з найскладніших через цілеспрямовані удари росіян по енергетичній інфраструктурі України. Найімовірніший сценарій передбачає графік "4 на 2": чотири години без світла, дві – зі світлом.