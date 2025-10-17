Генштаб оприлюднив нові дані про втрати РФ станом на 17 жовтня

Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"

"Томагавки" для України: як це змінить хід війни

03 жовтня 2025

По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту

Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...