День славы Трампа, неделя Украины в США и перспективы мирных переговоров

13 октября 2025 года стало днем славы, дипломатическим триумфом президента США Дональда Трампа

Иллюстративное фото: из открытых источников

Политико-правовым подтверждением этого стало подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газа во время мирного саммита в Шарм-эш-Шейхе, а также первые шаги по практической реализации этой договоренности ещё до её официального подписания.

Не менее важным для Трампа стало символическое закрепление его миротворческой победы на Саммите мира в Шарм-эш-Шейхе и в Кнессете (парламенте Израиля). Возможно, это стало для него достойной компенсацией за то, что он так и не получил Нобелевскую премию мира.

Для нас же важнее другое – успех на Ближнем Востоке вдохновил Трампа на новые миротворческие амбиции. Президент США уже объявил, что будет добиваться прекращения войны между Россией и Украиной.

Фактически, эта работа уже началась. Об этом свидетельствуют две телефонные беседы между президентами Трампом и Зеленским, состоявшиеся подряд – 11 и 12 октября. Это, кстати, беспрецедентное событие: раньше в истории отношений между США и Украиной ничего подобного не происходило. Трамп явно ускоряет темпы нового переговорного процесса – теперь уже по российско-украинской войне.

Во время подписания мирного соглашения в Шарм-эш-Шейхе стало известно, что в пятницу, 17 октября, президент Зеленский прибудет в Вашингтон для встречи с президентом США. Судя по всему, договоренность об этом была достигнута именно во время телефонных разговоров 11-12 октября.

Любопытно, что 10 октября в любимой газете Трампа The New York Post вышло интервью посла Украины в США Ольги Стефанишиной. Показательно название статьи – "Мирный импульс Трампа знаменует собой "огромный сдвиг"по сравнению с эпохой Байдена". Подобные публикации – один из способов донести до Трампа украинскую позицию. И, судя по событиям последних недель, системная работа украинской дипломатии с президентом США и его администрацией постепенно приносит результаты.

Текущую неделю вполне можно назвать неделей Украины в США

13 октября в США направилась украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко, руководителем Офиса Ррезидента Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Главные темы переговоров – системы ПВО, дальнобойное вооружение и сотрудничество в сфере энергетики. Кроме того, делегация будет готовить встречу президентов Трампа и Зеленского, запланированную на 17 октября. Это уже шестая встреча лидеров США и Украины за девять месяцев второго президентского срока Трампа – и третья в Белом доме. Подобная динамика – беспрецедентна в истории американо-украинских отношений.

С высокой вероятностью встреча Трампа и Зеленского будет посвящена перспективам переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной. Чего ожидать от этой встречи и последующего развития событий в треугольнике "США – Украина – Россия"?

Наиболее вероятный сценарий – новый всплеск переговорной активности. США, скорее всего, будут вести диалог параллельно и с Украиной, и с Россией. Поэтому, кроме встречи с Зеленским, можно ожидать и контактов Трампа с Путиным. Президент США уже заявил о такой возможности. Вероятно, это будет телефонный разговор, хотя Кремль может предложить и очную встречу лидеров. Не исключено, что снова всплывет идея трехстороннего саммита президентов США, Украины и России.

Однако вновь возникает главный вопрос: на каких условиях договариваться о прекращении войны?

Москва настаивает на выполнении неких "договоренностей в Анкоридже". Но никаких официальных соглашений между США и РФ не было опубликовано ни во время, ни после встречи Трампа и Путина на Аляске. США это не подтверждают, да и сама Россия не уточняет, о чем именно идет речь. Важно, что Украина в переговорах на Аляске не участвовала – а значит, не может быть речи о каких-либо "мирных договоренностях" без ее согласия. Уже не впервые Кремль выдает за "договоренности" свои собственные "хотелки". Именно таким образом руководство РФ толковало переговоры в Стамбуле в 2022 году, сейчас такая же тактика используется и по отношению к толкованию переговоров на Аляске и дальнейшему видению переговорного процесса.

По утечкам и комментариям американских участников переговоров в Анкоридже, речь шла о российских предложениях вывести украинские войска из Донецкой и Луганской областей в обмен на прекращение огня. Для Украины такие "компромиссы" неприемлемы, о чем неоднократно заявлялось публично и в диалоге с США.

Поэтому сценарий, предлагаемый Кремлем, не приведет к реальным переговорам о мире. Между Россией и Украиной остаются фундаментальные противоречия – от статуса оккупированных территорий до гарантий безопасности Украины.

Учитывая позитивный опыт соглашения по сектору Газа, можно ожидать, что США попытаются предложить собственный мирный план прекращения войны. В апреле уже была предпринята попытка – так называемый план Кита Келлога, который скорее выглядел как зондирование компромисса. Но тогда он был отвергнут Россией, а Украина и европейские партнеры высказали резкие замечания, прежде всего из-за предложения признать Крым российским.

Если же появится мирный план президента Трампа, отношение к нему будет иным. Открыто выступить против такого плана будет неудобно ни Кремлю, ни Украине. Путин заинтересован сохранить переговорные каналы с Трампом, а Украина не может рисковать отношениями со стратегическим партнером, от которого зависит поставка оружия, разведданные и поддержка на международной арене. Тем не менее, и у России, и у Украины могут возникнуть возражения по отдельным пунктам плана. Можно ожидать и давления со стороны США, чтобы обе стороны приняли его базовые принципы.

В переговорах с американцами Украине стоит акцентировать положительный опыт Газы – прежде всего, приоритет прекращения огня. Как мы знаем, Кремль не хочет соглашаться именно на первоочередное прекращение огня, но нам нужно убеждать Трампа в том, что для мирного урегулирования российско-украинской войны нужно применить тот же принцип, который успешно сработал в переговорах по сектору Газа.

На текущем этапе подготовки к переговорам украинской стороне важно минимизировать риски, которые могут появиться в американских мирных инициативах.