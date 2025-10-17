01:30  17 жовтня
Співак Іван Дорн розповів, який бізнес має в Україні
00:50  17 жовтня
Український фільм про повновномасштабне вторгнення потрапив на престижну європейську премію
23:30  16 жовтня
В Україні відчутно подорожчали лимони: які ціни в супермаркетах
17 жовтня 2025, 07:04

Трамп зробив нову заяву щодо ракет Tomahawk

17 жовтня 2025, 07:04
Cкриншот з трансляції
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоча в країни є значні запаси ракет Tomahawk, вони також потрібні самій Америці

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресконференцію американського президента в Білому домі.

"Нам теж потрібні "Томагавки" для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Вони дуже важливі. Вони дуже потужні. Вони дуже точні. Вони дуже хороші. Але вони нам теж потрібні", – сказав Трамп.

Президент також повідомив, що мав "хорошу" розмову з Володимиром Путіним 16 жовтня. За його словами, він запитав у російського лідера, чи не заперечує той проти передачі Україні кількох тисяч "Томагавків".

"Я запитав: "Ви не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч "Томагавків" вашому супернику?" Йому ця ідея не сподобалася", – зазначив Трамп.

Він також додав, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися вже протягом двох тижнів.

Нагадаємо, 16 жовтня лідери США та Росії провели першу за майже два місяці телефонну розмову. Після неї Трамп повідомив, що сторони планують зустрітися в Будапешті.

17 жовтня президент США має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Однією з ключових тем буде можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

