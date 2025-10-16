Фото: ілюстративне

В Україні знову зростає частка нелегальних сигарет, що пов’язують із високими податками на тютюнові вироби

Про це повідомляє генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш, передає RegioNews.

Нелегальний ринок сигарет в Україні знову демонструє зростання, що може повернути його до рекордних показників 2024 року. Ключовим фактором залишаються високі податки на тютюнові вироби, які складають понад 70% вартості пачки. Наприклад, при ціні 150 грн за пачку, 127 грн припадають лише на податки.

У 2024 році частка нелегального ринку досягла 25%, однак завдяки активній роботі держави та міжнародних партнерів її вдалося знизити до 12%. Наразі спостерігається зростання цього показника – до 17%, що свідчить про послаблення контролю та активізацію тіньового ринку.

Максим Барабаш зазначив, що, за поточними темпами, частка нелегальних сигарет може знову досягти 24%. Це підкреслює необхідність продовження комплексних заходів для боротьби з контрабандою та нелегальною торгівлею.

Експерти наголошують, що високі податки на тютюнові вироби залишаються фактором, що стимулює попит на нелегальну продукцію. Водночас контроль за роздрібним ринком і координація з міжнародними партнерами дозволяють стримувати тіньові продажі, але ефективність цих заходів потребує постійного моніторингу.

