12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
20:54  16 жовтня
Одеський військовий медик попався на хабарі $2000 за фальшиві документи
19:50  16 жовтня
Внаслідок атак на Дніпропетровщині загинула 58-річна жінка, постраждали четверо людей
16 жовтня 2025, 21:07

Тіньовий ринок сигарет в Україні знову росте: що загрожує курцям і бюджету

16 жовтня 2025, 21:07
Фото: ілюстративне
В Україні знову зростає частка нелегальних сигарет, що пов’язують із високими податками на тютюнові вироби

Про це повідомляє генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш, передає RegioNews.

Нелегальний ринок сигарет в Україні знову демонструє зростання, що може повернути його до рекордних показників 2024 року. Ключовим фактором залишаються високі податки на тютюнові вироби, які складають понад 70% вартості пачки. Наприклад, при ціні 150 грн за пачку, 127 грн припадають лише на податки.

У 2024 році частка нелегального ринку досягла 25%, однак завдяки активній роботі держави та міжнародних партнерів її вдалося знизити до 12%. Наразі спостерігається зростання цього показника – до 17%, що свідчить про послаблення контролю та активізацію тіньового ринку.

Максим Барабаш зазначив, що, за поточними темпами, частка нелегальних сигарет може знову досягти 24%. Це підкреслює необхідність продовження комплексних заходів для боротьби з контрабандою та нелегальною торгівлею.

Експерти наголошують, що високі податки на тютюнові вироби залишаються фактором, що стимулює попит на нелегальну продукцію. Водночас контроль за роздрібним ринком і координація з міжнародними партнерами дозволяють стримувати тіньові продажі, але ефективність цих заходів потребує постійного моніторингу.

Раніше повідомлялося, волинянин намагався перевезти до Польщі 200 пачок сигарет, приховавши їх під одягом. Водій уже мав судимості за порушення митних правил.

контрабанда ринок сигарети тютюн тіньові схеми вейп
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
