Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды

Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 13 октября в Киеве прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. Это соответствует I уровню опасности (желтому)

Об этом сообщилиа ГСЧС и Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

Спасатели призывают горожан быть осторожными, избегать прогулок под деревьями и не парковать автомобили рядом с рекламными щитами или старыми конструкциями.

Кроме того, ночью 14 и 15 октября в южных, центральных и восточных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3°, что соответствует желтому уровню опасности.

Синоптики советуют аграриям и владельцам приусадебных участков учесть возможное понижение температуры для защиты урожая и растений.

Напомним, в конце сентября в Карпатах выпал первый снег. На горе Поп Иван зафиксировали морозную погоду и ветер.