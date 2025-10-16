12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
16 жовтня 2025, 16:14

Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні

16 жовтня 2025, 16:14
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Найближчими днями в Україні очікується дуже мінлива погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, 17-го жовтня, ще буде досить тепло та без опадів, хіба що на Вінниччині, Черкащині та на Волині пройдуть незначні дощі.

У суботу, 18 жовтня, посилиться вітер, ще буде тепло, проте все ж почне знижуватися температура повітря на заході України.

19-го жовтня, у неділю, похолодання, відчутне, охопить практично Україну. В цей день денна температура повітря знизиться до +4…+8 градусів.

"Різка зміна у більшості областей України – 19-го жовтня, дощ, ймовірно мокрий сніг, сильне похолодання. Потеплішає орієнтовно з 22-го жовтня", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україну йде потепління до +15 градусів. Попри це температура повітря вночі залишиться низькою, очікується +2…+6 градусів, місцями заморозки.

погода прогноз Синоптики осінь
16 жовтня 2025
