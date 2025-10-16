12:39  16 жовтня
16 жовтня 2025, 11:27

Промисловість під обмеженням: "Укренерго" попереджає про графіки відключень

16 жовтня 2025, 11:27
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Національна енергетична компанія "Укренерго" заявила, що з 16:00 четверга до кінця доби можуть бути впроваджені графіки обмеження споживання електроенергії для промислових підприємств у всіх регіонах України

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго", передає RegioNews.

"З 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України – ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг", – зазначили в компанії.

Як відомо, після масованої атаки РФ на енергосистему 10 жовтня, коли лише у Києві були знеструмлені 800 тис. споживачів, в Україні застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, за даними "Укренерго", аварійні відключення світла зранку четверга застосовуються у 9 областях та Києві. Причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

