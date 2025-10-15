В Нежине вражеские беспилотники ударили по пивзаводу и депо "Новой почты"
Зафиксировано не менее шести попаданий. В Черниговской области введены графики отключения электроэнергии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.
Напомним, 13 октября российский ударный дрон атаковал магазин в Семеновке на приграничные Черниговщины. В результате атаки погиб мужчина, а также ранена женщина.
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
